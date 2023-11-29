Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.Abone ol
2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu’nda Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray’la Erik ten Hag’ın ekibi İngiliz temsilcisi Manchester United, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşıya geldi.
Mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.
Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. İngiliz temsilcisi 11. dakikada Garnacho ve 18. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Galatasaray 29. dakikada Ziyech'in frikikten attığı golle farkı bire indirdi ve ilk yarı Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Manchester United, 55. dakikada McTominay'in golüyle durumu 3-1'e getirdi. 62. dakikada Hakim Ziyech bir kez daha frikikten Onana'yı avladı ve skor 3-2 oldu.
Kerem Aktürkoğlu girdi attı
71. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Ziyech'in asistinde harika bir gole atarak maça denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.
Galatasaray puanını 5'e yükseltti
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti. Temsilcimiz son maçta Kopenhag'ı yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.