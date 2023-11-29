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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

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2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu’nda Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray’la Erik ten Hag’ın ekibi İngiliz temsilcisi Manchester United, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşıya geldi.

Mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. İngiliz temsilcisi 11. dakikada Garnacho ve 18. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray 29. dakikada Ziyech'in frikikten attığı golle farkı bire indirdi ve ilk yarı Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Manchester United, 55. dakikada McTominay'in golüyle durumu 3-1'e getirdi. 62. dakikada Hakim Ziyech bir kez daha frikikten Onana'yı avladı ve skor 3-2 oldu.

Kerem Aktürkoğlu girdi attı

71. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Ziyech'in asistinde harika bir gole atarak maça denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.

Galatasaray puanını 5'e yükseltti

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti. Temsilcimiz son maçta Kopenhag'ı yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

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