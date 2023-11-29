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Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için Danimarka’da!

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için Danimarka’da!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olacak Fenerbahçe, Danimarka’ya geldi.

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Kopenhag Havalimanı’na inen sarı-lacivertlileri çok sayıda taraftar karşıladı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında havalimanından çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüse bindi.

Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, takım otobüsünün yanında galibiyet duası etti.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu TSİ 20.30'da Right to Dreams Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. TSİ 21.00'de ise sarı-lacivertli takım, Nordsjaelland maçı öncesinde son antrenmanını yapacak.

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