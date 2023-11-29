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FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından buyana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, Ankara'da yakalandı.

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FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından bu yana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, 28 Kasım'da düzenlenen operasyonda Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı.

Emniyette operasyonel şubelerde kritik görevler yapan, FETÖ tarafından örgüte sadık olarak kodlanan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru'nun örgütün kripto haberleşme programı olan Bylock programlarını kullandığı, Bank Asya isimli bankada hesaplarının olduğu, yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği saptandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ergin Doğru, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: HABER7

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