Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt

ABD'li milyarder Elon Musk, Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan'ın Gazze Şeridi'ni ziyaret etme teklifine yanıt verdi.

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İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet edilen Elon Musk, yaptığı açıklamayla teklifi reddetti. Gazze'yi ziyaretle ilgili, "Şu an biraz tehlikeli görünüyor." ifadelerini kullanan Musk, "Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın önceki gün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuşmuş ve ABD'li milyarderi Gazze'ye davet etmişi.

Elon Musk'ta teklif yaptı

Hamdan'ın "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." teklifine Elon Musk'tan yanıt geldi.

"Şu an biraz tehlikeli görünüyor"

Musk yaptığı açıklamayla teklifi reddederek, "Şu an biraz tehlikeli görünüyor. Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'i ziyaret etmişti

Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.