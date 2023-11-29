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Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı katı alev alev yandı

Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı katı alev alev yandı

Kadıköy'de yoğun yağmur yağışı sonucu bir apartmanın çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yaşanılan olayın ardından apartmanın çatısına alev alev yandı.

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Kadıköy'de yoğun yağmur yağışı sonucu bir apartmanın çatısına büyük bir gürültüyle düştü. Yaşanılan olayın ardından apartmanın çatısına alev alev yandı.

Yıldırım düşen apartmanın çatısı yandı

Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yoğun yağmur yağışı sonrasında sitenin çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. 15 katının tamamı boş olan bina yıldırımın düşmesiyle kıvılcımlar ve dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanlar aniden alevlenince çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat yaptıkları çalışmayla apartmanın çatısını söndürürken, polis ekipleri de çevreye giriş ve çıkışları engellemek için olay yerine şerit çekti.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz, "akşam 6 civarında şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti"dedi.

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