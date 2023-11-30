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İsrail, yeni esir takası karşılığı 'insani ara'yı 1 gün uzattı! Hamas 'reddedttiler' demişti

İsrail, yeni esir takası karşılığı 'insani ara'yı 1 gün uzattı! Hamas 'reddedttiler' demişti

İSRAİL ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması bir gün daha uzatıldı. Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı” bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı. Kassam Tugayları, elemanlarına 'savaşa hazır olun' emri verdi. Bu açıklamanın ardından İsrail, esir takası anlaşmasını uzatmayı kabul ettiğini duyurdu.

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Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı” bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı. Bunun üzerine Hamas'ın askeri kanadı Kassam tugayları, "savaşa hazır olun" emri yayınladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu.

Hamas'tan 'savaşa hazır olun' emri

Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarına, ateşkesin yenilenmemesi halinde İsrail'le çatışmalara devam etmeye hazır olmaları emrini verdi. 'El Kassam Tugayları, aktif kuvvetlerinden ateşkesin son saatlerinde yüksek düzeyde savaşa hazır olmalarını talep ediyor' denilen bildiride ateşkesin uzatıldığına dair resmi bir açıklama gelene kadar bu emrin baz alınacağının altı çizildi.

Hamas: 7 kadın ve 3 asker cenazesi...

Hamas, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail, insani aranın geçen altı günkü şartlarda bugün de uzatılması karşılığında 7 kadın ve çocuk esir ile (Gazze Şeridi'ne yönelik) bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşını teslim almayı reddetti." ifadesine yer verildi.

İsrail uzatma için süre vermedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “insani aranın” kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.” ifadesine yer verildi.

70 İsrailli ile 210 Filistinli serbest kaldı

Ateşkes anlaşması kapsamında 70 İsrailli serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu.

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