Erik ten Hag: Suçlanacak kişi benim

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında A grubunda Manchester United, Galatasaray deplasmanından 3-3'lük skorla ayrıldı.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

"3 puanı alan taraf olmalıydık"

Erik ten Hag yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz."

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim"

Erik ten Hag, "Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan gol olsun ister frikikten olan ikinci gol olsun... Böyle goller yememeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag ayrıca şöyle dedi:

"Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor."