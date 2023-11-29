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UEFA güzel futbola kayıtsız kalmadı! Ziyech en iyisi seçildi

UEFA güzel futbola kayıtsız kalmadı! Ziyech en iyisi seçildi

Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol 1 asistle oynayan Hakim Ziyech, UEFA tarafından maçın adamı seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşılaştı. 

Hava şartlarının saha zeminini etkilediği maçta iki kez geriye düşen Galatasaray, Ziyech'in başarılı performansının da etkisiyle Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda 2 gol, 1 asistle oynayan Hakim Ziyech UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Yıldız futbolcuya 9.2 reyting verildi.

Faslı yıldız 82. dakikada yerini alkışlarla Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

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