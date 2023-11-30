Filistin'in cesur kızı da serbest! 30 kadın ve çocuk İsrail hapishanelerinden bırakıldı
İSRAİL ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında 13kadın ve 16 çocuktan oluşan Filistinli esirler, İsrail hapishanesinden salıverildi. Serbest bırakılan esirler arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de yer aldı.
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi. İsrail askerleri, salıverilen esirleri bekleyenlere ateş açarak biri ağır 5 Filistinliyi yaraladı. Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de yer aldı.
Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.
Esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı Filistinlileri işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.
İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.