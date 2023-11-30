Filistin'in cesur kızı da serbest! 30 kadın ve çocuk İsrail hapishanelerinden bırakıldı

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi. İsrail askerleri, salıverilen esirleri bekleyenlere ateş açarak biri ağır 5 Filistinliyi yaraladı. Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de yer aldı.