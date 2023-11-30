BIST 8.009
DOLAR 28,92
EURO 31,72
ALTIN 1.901,10
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu: Mücadelemiz bitmedi

Kerem Aktürkoğlu: Mücadelemiz bitmedi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A grubunda 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-3'e getirerek 1 puanı almasını bildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı.

"Mücadelemiz bitmedi"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız."

"Yine tarih yazarız"

Kerem Aktürkoğlu, "Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erik ten Hag: Suçlanacak kişi benim
Erik ten Hag: Suçlanacak kişi benim
UEFA güzel futbola kayıtsız kalmadı! Ziyech en iyisi seçildi
UEFA güzel futbola kayıtsız kalmadı! Ziyech en iyisi seçildi
Okan Buruk: Hakem Manchester United'dan yanaydı
Okan Buruk: Hakem Manchester United'dan yanaydı
FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi koreografisi!
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi koreografisi!
Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı katı alev alev yandı
Kadıköy'de apartmana yıldırım düştü, çatı katı alev alev yandı
İsmail Kartal: Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz
İsmail Kartal: Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz
Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt
Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt
Tekirdağ'da 70 milyonluk vurgun
Tekirdağ'da 70 milyonluk vurgun
Dışişleri Bakanı Fidan: Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var
Dışişleri Bakanı Fidan: Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var
MGK bildirisi: İsrail suçlarının neticeleri ile yüzleşecek!
MGK bildirisi: İsrail suçlarının neticeleri ile yüzleşecek!
Netanyahu'dan 'Gazze'ye saldırıların devam edeceği' mesajı
Netanyahu'dan 'Gazze'ye saldırıların devam edeceği' mesajı