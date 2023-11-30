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E-Devlet'te yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayınlandı

E-Devlet'te yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayınlandı

Adalet Bakanlığı yönetmeliği, elektronik tebligat yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni değişikliklerle birlikte "e-Devlet Kapısı" tanımı elektronik tebligat yönetmeliğine eklendi.

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Yeni alınan karar ile elektronik tebligat yapma zorunluluğuna tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla PTT tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden elektronik tebligat adresi alabilmek için başvuruda bulunabilecekler.

UETS nedir?

Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş. tarafından kurulmuş ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni ifade eder. Bu sistem, elektronik tebligat gönderme yetkisine sahiptir ve bu çerçevede elektronik tebligat adresi almak isteyen kişilere hizmet verir.

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