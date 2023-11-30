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Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar ve araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılacak.

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Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor." ifadelerini kullandı.

Yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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