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Samsun’da boyacıda yangın paniği

Samsun’da boyacıda yangın paniği

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir boyacıda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde boya ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan boyacı dükkanında bilinmeyen bir sebeple küçük çaplı bir yangın çıktı. Kapalı halde bulunan dükkandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangın dolayısıyla dükkanda maddi zarar meydana geldi.

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