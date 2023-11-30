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Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya tehdit gibi sözler!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya tehdit gibi sözler!

İsmailağa Cemaati içinde şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından başlayan kavga giderek daha da sertleşiyor. İsmailağa'nın hedef aldığı Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok bildiklerim var, saati değil" diyerek "Uhud Savaşı'nda tepeyi terk eden okçulara benzettiği" İsmailağa yönetimini uyardı.

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İsmailağa cemaatinde Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Muhmut Ustaosmanoğlu'nun yerine şeyhlik makamına oturan Hasan Kılıç’a karşı bayrak açtı. Cübbeli Ahmet, "Bildiğim çok şey var, umarım konuşmama gerek kalmaz" ifadesini kullandı.

İsmailağa tarikatının kurucusu ve eski şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Hasan Kılıç’ın şeyh olması üzerine başlayan yönetim kavgası başladı. Cemaatle ve Lalegül TV’de yaptığı konuşmalarda iç meseleleri teşhir ettiği yönünde eleştirilen ve İsmailağa tarikatı tarafından sert şekilde uyarılan Cübbeli Ahmet ise vites artırdı.

Mahmut Efendi'nin sözünü tutmuyorlar!

Cübbeli Ahmet önceki gün yaptığı konuşmada, tarikat içerisinde şeyh Hasan Kılıç ve ekibini ölen şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sözünü tutmamakla eleştirdi. Cübbeli Ahmet, Uhud muharebesini örnek vererek savaş sırasında dağ yamacına yerleştirilen okçuların peygamberin sözünü dinlememesi üzerine ağır kayıplar verildiğini hatırlattı.

Uhud'un okçularından farkları kalmadı

Peygamberin, söz dinlemeyen okçular nedeniyle ağır yaralandığını ve az daha bu savaşta İslam dininin yok olacağını belirten Cübbeli Ahmet, “Bunların okçulardan farkı kalmadı” dedi.

Çok bildiklerim var ama saati değil

Ustaosmanoğlu’nun vasiyetine uyulmadığını aktaran Cübbeli Ahmet “Çok bildiklerim var, saati değil. Ama Allah bunları ıslah eyleyip, bildiklerimizi söylemeyi bize nasip etmesin” ifadelerini kullandı.

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