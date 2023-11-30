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Fatih'te metruk binada kısmi çökme meydana geldi

Fatih'te metruk binada kısmi çökme meydana geldi

Caner Sönmez İSTANBUL (İHA) - Fatih'te üç katlı metruk bir binada yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana gelirken, binadan düşen parçalar yola savruldu.

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Fatih Binbirdirek Mahallesi Dizdariye Yokuşu Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada yoğun yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle binanın parçaları çevreye dağıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. İtfaiye ekipleri bina içinde olası bir mahsur kalma ihtimalini değerlendirerek arama kurtarma köpeğiyle arama yaptı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken binada yaşayan biri olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yola savrulan parçalar ekipler tarafından temizlenirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

“Dışarıya fırladığımızda her yer toz içindeydi”
Olayla ilgili konuşan esnaf Cüneyt Durak, "Deprem oluyor zannettik. Dışarıya fırladığımızda her yer toz içindeydi. Herkes koşturmaya başlamıştı. Ne olduğunu anlayamadık daha sonradan aklımıza geldi. Buranın eski bina olduğunu biliyorduk etrafı da kapalıydı. Oranın yıkıldığı hemen aklımıza geldi. Öylede oldu. Allah'tan geç saatte oldu da kimse yoktu bu saatte tek şansımız o oldu. Kimseye bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Daha sonra yetkililere haber verdik itfaiye polis ve ambulans ekipleri geldi. Belediye zaten buradaydı" dedi.

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