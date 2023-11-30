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Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 5,9 büyüdü

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 5,9'la beklentilerin üzerinde büyüdü.

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Ekonominin üçüncü çeyrek performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor.

TÜİK ikinci çeyrek için daha önce yüzde 3,8 olarak açıklanan büyüme oranını yüzde 3,9'a revize etti. İlk çeyrekteki yüzde 3,9'luk büyüme de yüzde 4'e revize edildi.

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