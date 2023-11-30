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Germencik’te zeytin hırsızları yakalandı

Germencik’te zeytin hırsızları yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde iki ayrı bahçeden 312 kilogram zeytin çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

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Aydın’da jandarma ekipleri, Alangülü Mahallesi’nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik devriyelerine devam ediyor. Ekipler bir şahsa ait zeytin bahçesinde E.U. ve B.V. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 70 kilogram zeytin ile birlikte, başka bir şahsa ait zeytin bahçesinde ise A.B. ve E.U. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 242 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandılar. Toplamda 312 kilogram tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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