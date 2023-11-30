Dilan Polat hakkında yeni suçlama!

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında şok bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

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Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise Sabah ulaştı.

İddiaya göre sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.

Ünlü fenomen, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır dokunanın a*k, s**m, o*sp* çocuğu" şeklinde mesaj attı.

Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadınsa soluğu savcılıkta aldı. Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Dilan Polat ise kendisinin böyle bir hesaba mesaj attığını hatırlamadığını, göndermiş olsa dahi karşısında kim olduğunu bilmediği anonim bir hesap olduğunu söyledi.



Savcılık, şüphelinin ifadesinde ikrar içerikli sözlerin olmasıyla birlikte tüm dosya değerlendirildiğinde Dilan Polat'ın üzerine atılı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını işlediğine kanaat getirdi. Ayrıca savcılık şüpheli Polat'ın üzerine atılı suçların uzlaşma kapsamında olmasından kaynaklı kamu davası açılmadan önce şüpheli ve mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlerinin takibi için dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.



Müşteki Afranur A.'nın cezaevindeki şüpheli Dilan Polat'la uzlaşıp uzlaşmayacağı da merak konusu.