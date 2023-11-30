Özgür Özel'in makamında ağırladığı isim olay oldu 'ihanet pozu' Yıldıray Çiçek yazdı

Türkgün Gazetesi Başyazarı ve Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, TSK'ya kimyasal silah kullanım iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı makamında ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmesi tartışmalara yol açtı.

Terör örgütü PKK'ya yakın bir televizyon kanalında TSK'ya iftira atarak tepki çeken Fincancı'nın ağırlanması, Türkgün Gazetesi Başyazarı ve Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek'in gündeminde.

"Siyasi ikiyüzlülüğü deşifre olmuştur"

"Özel ihanet serisi" başlıklı yazısında Çiçek, Özel'in ihanet koleksiyonuna yeni bir ekleme yaptığını belirterek, "Atatürk nutuklarını ağzından düşürmeyen siyasi ikiyüzlülüğü ile Şebnem Korur Fincancı’yı makamında ağırlayarak bu karakteri bir daha deşifre olmuştur." ifadelerini kullandı.

"İhanetler konusunda gerçekten 'Özel' biri"

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews’e ödülünü verenin bu Özgür Özel olduğuna dikkat çeken Çiçek, "İhanetler konusunda gerçekten “Özel” biri olduğunu dün gösterdiği gibi bugünde göstermektedir." diye yazdı.

"İhanet yuvası CHP’nin dağılması için yerel seçimlerde hezimeti yaşamaları lazımdır"

Şebnem Korur Fincancı'nın geçmişteki tepki çeken adımlarını bir bir sıralayan Çiçek, yazısını "Emanetçi Özgür Özel’den koltuğu devralacağı söylenen Ekrem İmamoğlu da CHP Genel Başkanı olursa emin olun, bu sefer Özgür Özel’i arayacağız. Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel’e rahmet okutacaktır. İhanet yuvası CHP’nin dağılması için yerel seçimlerde hezimeti yaşamaları lazımdır. Zaten her gün “Özel” bir ihanet pozu veren Özgür Özel, hezimet için elinden geleni yapmaktadır." ifadeleriyle tamamladı.