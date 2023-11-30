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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 şüpheli yakalandı!

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 şüpheli yakalandı!

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 12 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 50 ekip ve 196 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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