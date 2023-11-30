Kastamonu'da pandemide hayatını kaybeden doktor dualarla anıldı

Kastamonu Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde genel cerrah olarak görev yaptığı sırada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Op. Dr. Metin Baş, dualarla anıldı.

Abone ol

29 Kasım 2021 tarihinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Kastamonu Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Baş, vefatının ikinci yıldönümünde dualarla anıldı. Op. Dr. Metin Baş için hastanede Kur’an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Baş'ın dualarla anıldığı anma törenine Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Dinler, hastane başhekimi, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.



Anma töreninden konuşan Dinler, “Merhum doktorumuz Op. Dr. Metin Baş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.