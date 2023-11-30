Stephanie Frappart 90+3'te penaltı kararını iptal etti Galatasaray'ı yıktı

Galatasaray’ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih, Kopenhag ile golsüz berabere kaldı ve sarı-kırmızılıların tüm planlarını altüst etti. Maçın hakemi 90+3'üncü dakikada penaltı kararı vermesi mücadeleye damga vurdu. VAR tarafından uyarılan Stephanie Frappart, pozisyonu inceleyip penaltı karanını iptal etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Stephanie Frappart'ın 90+3. dakikada verdiği karar ise mücadelenin önüne geçti.

90+3. dakikada Bayern Münih, ceza sahası içinde Ankersen’in eline top çarpmasıyla penaltı kazandı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Stephanie Frappart, penaltıyı iptal etti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Penaltı kararını iptal etti

Bu sonucun ardından Alman ekibi 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puanla averajla 2., Galatasaray aynı puanla 3., Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.

VAR tarafından çağırılan Stephanie Frappart, monitörün yerini karıştırdı. Oyuncuların uyarısıyla sahanın diğer tarafına doğru koşan Stephanie Frappart, verdiği penaltı kararını iptal ederek adeta Galatasaray'ı yaktı.

Grupta son durum

Bayern Münih 13

Kopenhag 5

Galatasaray 5

Manchester United 4