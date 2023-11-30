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Diyarbakır’da 532 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Diyarbakır’da 532 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan operasyonda, 119 kilogram toz esrar ve 413 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı kırsalında icra edilen operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda;2 ayrı noktada, 119 kilogram toz esrar maddesi ve 413 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındığı belirtildi.

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