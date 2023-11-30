BIST 8.032
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.894,15
HABER /  DÜNYA

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi.

Abone ol

Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

Gazze politikasına tepki yorumları

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 11 ilçede operasyon, 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 11 ilçede operasyon, 9 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü
Kocaeli'de okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü
19 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldı
19 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldı
Kastamonu'da pandemide hayatını kaybeden doktor dualarla anıldı
Kastamonu'da pandemide hayatını kaybeden doktor dualarla anıldı
Diyarbakır’da 532 kilo esrar maddesi ele geçirildi
Diyarbakır’da 532 kilo esrar maddesi ele geçirildi
Stephanie Frappart 90+3'te penaltı kararını iptal etti Galatasaray'ı yıktı
Stephanie Frappart 90+3'te penaltı kararını iptal etti Galatasaray'ı yıktı
Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi
Muğla'da şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi
Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü kadın kitaplık arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü kadın kitaplık arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Doğal gaza zam var mı? Aralık ayı tarifesi belli oldu
Doğal gaza zam var mı? Aralık ayı tarifesi belli oldu
Çilek üreticisi tarlaya indi
Çilek üreticisi tarlaya indi
Beşiktaş, Avrupa'da 241. maçına çıkacak!
Beşiktaş, Avrupa'da 241. maçına çıkacak!
Manisa’da jandarmadan yasadışı silah tüccarlarına operasyon
Manisa’da jandarmadan yasadışı silah tüccarlarına operasyon