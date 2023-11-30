Marmaris'te fırtınanın ardından sahil boyu temizlik başladı

Marmaris'te etkili olan lodosun ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahil boyunca temizlik yaptı.

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Marmaris Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mesailerine sabahın erken saatlerinde başlayan ekipler fırtına nedeniyle plajlarda denizin getirdiği atıkları temizlemek için de ayrı mesai yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde ilk olarak merkezde işe koyulan ekipler Saman İskelesi’nden başlayan Halk Plajı’nda denizden gelen atıkları topladı.



Temizlik işçileri dalgaların etkisiyle kıyıya vuran evsel atıkları ve erişte diye adlandırılan yosunları titizlikle temizledi. Çalışmalar ikinci gün de İçmeler Halk Plajı’nda devam etti. Atıkları toplayan ekipler fırtınanın izlerini sildi. Benzer çalışmaların kış ayları boyunca süreceğini dile getiren görevliler vatandaşları çöplerini denize ve dere yataklarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı.