Çalışma Bakanı açıkladı! Asgari ücret kaç lira olacak? Emekliye 5 in TL için tarih yok...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Aralık Cuma günü başlayacak asgari ücret pazarlığı öncesi konuştu. Bakan Işıkhan, "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

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2024 yılına ait asgari ücreti belirlemek için Asari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Cama günü (yarın) ilk toplantısını gerçekleştirecek. İlk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın düzenlediği ortak basın toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekliye 5 bin TL için tarih yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurula sevk edilen torba kanun teklifinde yer alan "çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye" ile ilgili ödeme takviminin nasıl olacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" yanıtını verdi.

Tüm emeklilere 5 bin TL ödenecek

Düzenlemeden yararlanacak emekli sayısına ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" diye konuştu.

Asgari ücrette maksimum fayda

Asgari ücret komisyonunun çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Işıkhan, "Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Asgari ücrette beklenti ne?

Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. bazı kesimler tarafından asgari ücretin hedeflenen enflasyon kadar artırılması görüşleri dillendirilmişti. OPV ve TCMB'nin 2024 yılı yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 36 olması yapılacak artışın da bu yıl tek seferlik artış yapılacağı göz önüne alındığında yüzde 36 ile 55-60 bandında olacağı tahminleri dillendirilmeye başlandı.

Asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar yani yüzde 36 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 15 bin 600 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.