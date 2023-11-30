Her cumartesi soygun için Bursa'ya gelip tespih çaldılar, zanlılar yakalandı

İstanbul ve Aydın'dan cumartesi günleri Bursa'ya gelererek 12 farklı hırsızlık olayına karışan Cumartesi Çetesi suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

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Her Cumartesi İstanbul ile Aydın’dan otobüsle Bursa’ya gelen Mertcan Ç. (21), Berzan E. (30), Gökhan E. (32), İshak K. (28) ve Aytekin S. (47) güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit edip keşif yaptılar. Güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit eden şüpheliler farklı adreslere girerek önüne geleni çaldılar. İhbarlar üzerine düğmeye basan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin geçtikleri sokakların güvenlik kamerasını didik didik inceledi. Kimliklerini tespit eden Bursa Polisi, savcılık kararıyla 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerden Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Aytekin S, cumartesi günü İstanbul'da buluşup bir otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldiği tespit eden ekipler, Orhangazi ilçesinde yapılan operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı.



Mertcan Ç. ise Aydın'da yakalanarak Bursa'ya getirildi



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Mertcan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aytekin S'nin ise Orhangazi ilçesindeki suçüstü hırsızlık olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.