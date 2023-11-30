Mahmut Tanal'ın Necmettin Erbakan sevgisi göz yaşartıyor

Meclis'teki görüşmeler sırasında CHP'li Mahmut Tanal, 'Muhterem Erbakan Hoca' deyip övgüler dizdi. Peki o Mahmut Tanal ve CHP tayfası Necmettin Erbakan'a neler yapmıştı? Neler söylemişti? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

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CHP Adıyaman Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan'da keşke burada olsaydı da yüzüne konuşsaydım" dedi.

Necmettin Erbakan'ı ne kadar çok sevdiğini dile getirdi benim gözlerim yaşardı arkadaşlar...

Necmettin Erbakan'ı o kadar çok seviyorlardı ki arkadaşlar şu zihniyet Erbakan'ı başbakanlık koltuğundan indirmek için ellerinde gelen ne varsa her şeyi yaptılar ama her şeyi..

Sayın Necmettin Erbakan buram buram terletilirdi.

Bu zihniyet ve o dönemde CHP bunların destekçisiydi!

Bunlar şimdi Erbakan'ın sevdalısı haline geldiler.