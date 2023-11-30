Seçil Erzan'a sevgilisi 'Tek kozun kaldı, intihar' mesajı atmış! 'Haberim yok' demişti para taşımış
Seçil Erzan, sevgilisi ile en son gözaltına alındığı 11 Nisan günü mesajlaşmış. Gürol "Tek kozun kaldı, intihar" deyince Seçil Erzan, "Bu akşam ölürüm" karşılığını vermiş. Gürol da bunun üzerine "Ne b.k yersen ye. Şimdi yalan dolan ama senin tercihin yapacak birşey yok." demiş.
Denizbank'ta şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında futbol camiasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Seçil Erzan'ın eski sevgilisi ve Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "benim fondan haberim yok" demişti. Ancak, iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'ın 3 milyon dolarını Seçil Erzan'a gönderen kişinin Candaş Gürol olduğu soruşturma belgelerine yansıdı. Gürol'un Seçil Erzan'ın tutuklandığı gün "Tek kozun kaldı, intihar" mesajı attığı ortaya çıktı.
Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, Seçil Erzan'ın erkek arkadaşıydı. Fondan haberi olmadığını belirten Gürol, savcılık ifadesinde ifadesinde, Erzan ile Temmuz 2022'de tanıştıklarını ve Şubat 2023'e kadar birlikte olduklarını ifade ediyor. "Seçil'e ulaşamaz oldum. Akşamları başka odaya geçerek gizli gizli konuşmalar yapmaya başladı. (...) İçime kurt düşmüştü. Hayatında başkası olduğunu düşünüyordum. Şubat 2023'te nişanlanmayı planlarken, ocakta nişanı iptal edip ilişkimi sonlandırdım." dedi.
Sözcü'den İsmail Saymaz, Avukat Candaş Gürol'un Fatih Terim'in "Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdım" dediğini söylediğini hatırlatıp, "Hatta kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ve yeğeni Terim Arıcan'ın da para yatırdığından haberdar olduğunu belirtiyor. Gürol, 'Avukatı olmama rağmen bu durumdan bahsetmemişti. Fatih hocaya kırıldım' diyor." deyip şunları yazdı:
İşadamından 3 milyon dolar alıp Erzan'a ulaştırdı
"Ancak Gürol da para trafiğine girmiş. Avukatlığını yaptığı işadamı İsmail İbrahim Çağlar, Gürol'un hesabına 3.000.000 dolar yolladı. Gürol, parayı çantayla Çağlar'ın sekreterine, sekreter de Erzan'a verdi."