Seçil Erzan'a sevgilisi 'Tek kozun kaldı, intihar' mesajı atmış! 'Haberim yok' demişti para taşımış

Denizbank'ta şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında futbol camiasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Seçil Erzan'ın eski sevgilisi ve Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, "benim fondan haberim yok" demişti. Ancak, iş insanı İsmail İbrahim Çağlar'ın 3 milyon dolarını Seçil Erzan'a gönderen kişinin Candaş Gürol olduğu soruşturma belgelerine yansıdı. Gürol'un Seçil Erzan'ın tutuklandığı gün "Tek kozun kaldı, intihar" mesajı attığı ortaya çıktı.