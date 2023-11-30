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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3 Aralık Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)

18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

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