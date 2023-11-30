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Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı

Polise direnen kadının üzerinden tabanca çıktı

Samsun’da bir kadın ve 1 erkek şahıs kimlik vermemek için polise direndi. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle üstü aranan kadından 1 adet tabanca ele geçirildi.

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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulama sırasında Saitbey Mahallesi'nde 1 kadın ve 1 erkek şahsın kimlik vermemek için polislere direnmeleri üzerine, kadın görevli polis memuru ve takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli kadın G.T.’nin üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi. Bu sırada kaçmaya başlayan ve bir miktar metamfetamin maddesini yere atan erkek arkadaşı E.K., kovalamaca neticesinde yakalandı. Polise mukavemette bulunan kadın şahıs G.T.'nin 'uyuşturucu' suçundan 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası olduğu belirlendi.

Erkek şahıs E.K.'nin ise '2 adet motosiklet hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, 6136 S.K.M, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu görüldü.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme' suçundan tahkikat başlatıldı.Uyuşturucu, hırsızlık ve iki ayrı dosyadan hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranmasının olduğu tespit edilen G.T. ise cezaevine teslim edildi.

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