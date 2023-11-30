Kırşehir'de DEAŞ operasyonu! Sözde 'kadısı' ile 2 üyesi yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.



Kırşehir'de yapılan operasyonlarda ırak'ta terör örgtü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalandı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.