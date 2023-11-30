Casper, Excalibur G870 serisiyle kesintisiz performans sunuyor!

Casper, Excalibur G870 dizüstü bilgisayarıyla oyunda güce ihtiyaç duyanlar için önemli bir deneyim sunuyor.

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Casper açıklamasına göre, 13. Nesil Intel i5 ve i7 işlemci, NVIDIA RTX 4060 ve 4050 ekran kartı seçenekleriyle yenilenen Excalibur G870, dış yüzeyinden klavyesine, tuş yerleşiminden CNC kesimine kadar birçok özelliğiyle kullanıcıların kendini özel hissetmesini sağlıyor.

Teknoloji, yaşamın her sürecinde hükmünü sürdürmeye, gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Hayatın doğal akışında hemen her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve trendler sürekli değişebiliyor. Piyasaya çıkardığı her ürünle trendlerin sınırlarını zorlamaya devam eden Casper, yüksek grafik performansı ve metal gövde yapısıyla fark yaratıyor.

Gücünü 13. Nesil Intel i5 ve i7 işlemciden alan Excalibur G870, hem güçlü bir bilgisayar isteyen hem de estetikten taviz vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

89 fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 akıllı turbo fan Excalibur G870'in performansını artırırken, soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor.

Kullanıcıların bilgisayarlardaki en temel tercihlerinin başında performans ve tasarım geliyor. Casper, kullanıcıların kendilerini özel hissedebilmeleri için belirgin CNC kesim hatları, özel tasarım On/Off tuşu ve hairline boyama tekniği gibi tüm estetik detayları göz önünde bulundurarak Excalibur G870 dizüstü bilgisayar ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor.

Casper, Excalibur G870 modeliyle kullanıcılarını tasarımdan veya performanstan ödün vermek zorunda bırakmadan modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 24 milimetre incelikteki şık metal kasası ve havalandırma kısmındaki kırmızı bölmesiyle kendini özel hissettirirken, 3 adet Type-A USB 3.1, Type-C, Ethernet ve HDMI girişleriyle veri aktarım hızını maksimum seviyeye çıkartıyor. Dolby teknolojisi ile de birleşen Excalibur G870 2W gücünde 2 hoparlöre sahip olmasıyla tüm bu özellikleri 2,5 kilogram hafifliğinde sunuyor.

Hızlı ve akıcı oyun deneyimi Excalibur G870'la mümkün

65 bin 26 adetlik geniş renk skalası ve 3 farklı klavye moduyla Casper Excalibur G870, RGB deneyimini doruklara taşıyor. 144 HZ ekran yenileme hızı sunan Casper Excalibur G870'te hiçbir detay kaçmazken maksimum ekran verimi elde ediliyor.

Intel Wi-Fi 6 AX201 ile kesintisiz ve maksimum kalitede internet kullanımına imkan sağlayan Excalibur G870, 4070 mAh polimer bataryasıyla kullanıcılara uzun pil ömrü sağlıyor. Amper mimarisi ile tasarlanan NVIDIA RTX serisi GPU'lara sahip güçlü ekran kartlarıyla yeni Excalibur G870, hem benzersiz bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hem de üst düzey teknoloji deneyimi arayan profesyonellere hız ve performans sağlıyor.

Ayrıca Casper Excalibur G870, 8, 12, 16, 32 ve 64 GB DDR4 RAM seçenekleriyle gerek oyun oynamak isteyen kullanıcılara gerekse profesyonellere eşsiz performans sağlıyor. Farklı birçok konfigürasyon seçeneği ile birlikte kullanıcılar, Excalibur G870'i satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yaparak benzersiz bir deneyim elde edebiliyor.