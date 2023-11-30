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Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı

Yalova’da dere taştı, tersaneler sular altında kaldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ndeki bir derenin taşıması sonucu tersane bölgesindeki yolların yanı sıra seralar da sular altında kaldı. Su baskını nedeniyle tersane işçileri zor anlar yaşarken, bir vatandaşın otomobiline basan suyu pet şişeyle boşaltmaya çabası kameralara yansıdı.

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Yalova’da etkili olan yağışlarla nedeniyle Tersaneler Bölgesi'nden geçen derede taşkın meydana geldi. Taşan dere nedeniyle tersaneler önünden geçen yol ve bazı tersanelerde su baskınları oluştu. Öte yandan bölgedeki birçok serada da su baskınlarının oluştuğu bildirildi. Su taşkını nedeniyle bölgeden geçen araç sürücülerinin yanı sıra tersane işçileri de zor anlar yaşadı.

Bölgeden geçerken su taşkını nedeniyle otomobilinin içine su basan bir vatandaşın pet şişeyle suyu boşaltma çabası da kameralara yansıdı. Öte yandan bazı işçiler de su basan yolda ulaşımlarını iş makineleriyle sağlamak zorunda kaldı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

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