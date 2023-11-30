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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreci hız kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'de yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreci hız kazandı

 AK Parti'de, yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor.

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Partide, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 9-22 Kasım tarihlerinde aday adaylığı başvurularını alan ve 26 Kasım tarihinde temayül yoklamasını yapan partide, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu'nun kurulması çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulacak komisyonun, aralık ayının ilk haftası kurulması planlanıyor.

Temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçları...

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alacak komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendirecek.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Adaylar aralık ayının ortasında..

Parti, adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklamayı planlıyor.

Bu arada partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

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