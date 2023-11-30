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Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı!

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı!

Trabzon'da, mide ve bağırsağında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden otobüsle Trabzon'a gelen İran uyruklu M.A.P'yi, şehirlerarası otobüs terminalindeki şüpheli tavırları üzerine gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelinin bağırsak ve midesinde 6 paket halinde toplam 351,05 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.P, Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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