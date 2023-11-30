İncirliova yolu göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Aydın’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Aydın-İzmir Karayolu’nun İncirliova girişindeki bölümü adeta göle döndü, yağmura yolda yakalanan sürücüler ise göle dönen karayolunda zor anlar yaşadı.

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Aydın’ın İncirliova ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre metrekareye 114 kilogram yağmurun düştüğü İncirliova’da bazı sokaklar su içinde kaldı. Aydın-İzmir Karayolu’nun İncirliova girişindeki yolda ise yoğun su birikintisi meydana geldi. Adeta göle dönen karayolunda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ayrıca sağanak yağış sebebiyle tren yolunun bazı bölümlerinde çöküntüler meydana gelmesi sebebiyle tren seferleri de bir süreliğine durduruldu. Yapılan çalışmaların ardından tren seferleri yeniden başlatılırken, İncirliova Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde teyakkuza geçerek, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.