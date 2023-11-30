İngilizce öğretmeni piknik tüpüyle dehşet saçtı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini, piknik tüpüyle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı.Abone ol
Jandarma ekipleri tarafından eşi Ayşe Ö'yü (39) öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan Mustafa Ö'nün (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, Mustafa Ö'nün, Niğde'de İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Kasım'da Mustafa Ö, tartıştığı eşi Ayşe Ö'yü başına piknik tüpüyle vurarak öldürmüştü.