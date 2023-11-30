BIST 8.032
DOLAR 28,85
EURO 31,59
ALTIN 1.894,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İngilizce öğretmeni piknik tüpüyle dehşet saçtı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngilizce öğretmeni piknik tüpüyle dehşet saçtı!

 Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini, piknik tüpüyle başına vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Abone ol

Jandarma ekipleri tarafından eşi Ayşe Ö'yü (39) öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan Mustafa Ö'nün (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı Mustafa Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, Mustafa Ö'nün, Niğde'de İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Kasım'da Mustafa Ö, tartıştığı eşi Ayşe Ö'yü başına piknik tüpüyle vurarak öldürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener geri vites sinyali! Özgür Özel'le görüştü CHP ile ittifak için kapıyı araladı
Meral Akşener geri vites sinyali! Özgür Özel'le görüştü CHP ile ittifak için kapıyı araladı
Elazığ’da torbacılara operasyon, 8 kişi gözaltına alındı
Elazığ’da torbacılara operasyon, 8 kişi gözaltına alındı
Maskeli hırsızlar kamerayı çevirip kasayı soydu
Maskeli hırsızlar kamerayı çevirip kasayı soydu
Dere taşkınında kaldığı filikadan kurtarılan yaşlı adam otele yerleştirildi
Dere taşkınında kaldığı filikadan kurtarılan yaşlı adam otele yerleştirildi
AK Parti'de yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreci hız kazandı
AK Parti'de yerel seçim çalışmalarında aday belirleme süreci hız kazandı
Ankara'da satırlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ankara'da satırlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada
Türkiye akciğer kanserinden ölümde dünyada 4. sırada
Alaplı - Kdz Ereğli karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Alaplı - Kdz Ereğli karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak
Taekwondo Grand Prix Finali, İngiltere'de yapılacak
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobiller çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası!
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı
Elazığ’da 8 katlı ağır hasarı bina tek dokunuş ile yıkıldı