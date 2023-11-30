Meral Akşener geri vites sinyali! Özgür Özel'le görüştü CHP ile ittifak için kapıyı araladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, konuğunu kapıda karşılamadı. Görüşme sonrası Akşener, "Yerel seçimlerde işbirliğini Genel İdare Kurulumuzda yeniden görüşeceğiz" dedi. Özgür Özel de "Biz cevabımızı aldık" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Meral Akşener'in Özgür Özel'i karşılamaya çıkmaması dikkat çekti. Görüşme sorası iki liderin yaptığı açıklamalarda yerel seçimler için işbirliği sinyali verildi. "Seçime tek başımıza gireceğiz" diyen Akşener, geri vites yapma sinyali verdi.

Geceden kurmaylar görüştü

İki lideri görüşmesi öncesi CHP ve İYİ Parti kurmayları görüşmüş ve görüşmenin içeriğini belirlemişti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

Akşener’e ise İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Ortay Vural ve Burak Akburak ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın eşlik etti.

Özgür Özel: Cevabımızı aldık

Görüşme sonrası CHP lideri Özgür Özel, "Yaptığımız görüşmede çok iyi değerlendirmeler yaptık. Bir GİK kararıyla alınmış kararları vardı. Biz bu karara saygılı olduğumuzu bir yerel seçimlerde ittifak kelimesi yoruldu diye tekrar ettim. Yerel seçim ikili işbirliklerini gerektiriyor. İşbirliğinde olup olamayacağımızı, kararı yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğini, birlikte çalışılıp çalışılmayacağına dair cevabımızı aldık" dedi.

Pazartesi GİK toplanacak

Akşener de şu ifadeleri kullandı: "Bizim, 81 ilde tek başımıza seçime girme kararımız var. O konuyu 'Tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' görüşmedeki soru buydu özetle. Arkadaşlarımızla onların yanında da konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'İ toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulu'muza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz."