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Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret tepkisi! Bir kez zam yapacağınıza hiç yapmayın!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret tepkisi! Bir kez zam yapacağınıza hiç yapmayın!

Hükümet kanadından gelen "2024'te asgari ücrete bir kez zam yapılacak" açıklamalarına işçilerin temsilcisi Türk-İş'ten tepki geldi. Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret zammı senede bir olacağına, hiç olmasın zam yapmayın" dedi.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin" dedi. Başkan Atalay sözlerine şöyle devam etti: 

Cambaz olsanız geçinemezsiniz!

- O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya.

- Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok.

Ben devletin sahibiyim zannediyorlar

- Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur. Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş.

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