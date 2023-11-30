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Afyonkarahisar'da jandarma 12 gram metamfetamin ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma 12 gram metamfetamin ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 12 gram metamfetamin ele geçirdi.

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.A. kullandığı araç ile Eskişehir ve Bursa'dan, Afyonkarahisar'a uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği yönünde bilgi aldı. Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 12 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet pürmüz ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayın ardından S.A., isimli şahıs gözaltına alındı.

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