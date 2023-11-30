Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Kış hazırlıklarımız tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin, sürücü ve yolcuların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir yolculuk yapabilmeleri için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Bu çalışmalar, yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 karla mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirilecek." dedi.

Uraloğlu, KGM Akköprü Atölye Müdürlüğü'nde düzenlenen 2023-2024 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'nde, son 21 yılda ulaşımda özellikle kara yollarında devrim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, kara yolları altyapısını geliştirirken, yolların güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımları da en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, yolların kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Yolların açık kalması için yeni makine ve ekipman alarak makine parkını güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Özellikle 2016'dan itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. Makine parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10,25'e düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 18'e indirdik. Son alımlarla birlikte makine parkımızın yaklaşık yüzde 46'sını yenilemiş olduk." diye konuştu.

Uraloğlu, bu yıl 461 milyon lira bedel ile damperli kamyon, asfalt kazıma makinesi, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde kullanılan 305 makine ve ekipman aldıklarının bildirerek, satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'inin yerli imalat olduğunu aktardı.

Söz konusu alımlarla makine parkının yenileme değerinin toplam 683,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bu son alımlarla Karayollarımız 5 bin 423'ü hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 995 makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir." dedi.

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız tamam"

Uraloğlu, kışın etkisinin hissedilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 726 kilometrelik yol ağında, 448 karla mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızda kullanılmak üzere, 687 bin ton tuz, 427 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapılmıştır."

Karla mücadele merkezlerinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafiğin takip edildiğine işaret eden Uraloğlu, bu sayede etkin bir mücadele yapıldığını vurguladı.

Uraloğlu, seyahat eden vatandaşlara da sorumluluklar düştüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ya da KGM internet sitesi üzerinden sunulan güzergah analizi programı ile öğrenebilirler."

Uraloğlu, yarından itibaren ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını anımsatarak, sadece ticari araçların değil tüm araçların kış lastiği kullanması tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, araç parkını gezdi ve bakım aracına kış lastiği taktı. Uraloğlu, hizmete alınan karla mücadele araçlarından birinin direksiyonuna geçti ve araç parkında tur attı.