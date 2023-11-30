İstanbul'da doktor doktor gezdi, şifayı Denizli'de buldu

İSTANBUL'da hastalığına şifa bulamayan Çetin Erez, arkadaşlarının internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu Op. Dr. Mehmet Tekin’in kendisini tedavi edebileceği bilgisine ulaştı. Yaşadığı kentten Denizli’ye gelen 62 yaşındaki adam başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki Çetin Erez, kronik taşlı kolesistit rahatsızlığı nedeniyle kentteki pek çok özel ve devlet hastanesine başvurmasına rağmen tedavi olamadı. KOAH ve obezite hastalığı sebebiyle de tedavi edilemedi. Erez’in arkadaşlarının internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucu Denizli Tekden Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin’in tedavi edebileceği bilgisini kendisiyle paylaştı.

Yapılan görüşmeler sonucu Denizli’ye gelen Erez’in yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ameliyata alındı.

Hasta hakkında bilgiler veren Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “1,5 ay önce taşların bir kısmı kanada düştüğü için sarılığa çevirmiş. Gerekli müdahale yapılmış fakat ameliyatı bir türlü yapılamamış. Bizde tahlilleri değerlendirdikten sonra belden aşağısını uyuşturarak, konuşarak ameliyatını yaptık. Bizim için biraz zor oldu ama netice güzel oldu. Daha dün ameliyatını yaptık. Bugün 24. saatinde yemeğini yedi, mobilize oluyor. Bir sıkıntı yok. Normalde bugün taburcu olabilir halde fakat uzaktan geldiği için bir iki gün daha burada tutalım dedik. Biraz daha dinlendikten sonra taburcu edeceğiz” dedi.

Ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini ve aynı rahatsızlığa sahip kişiler için tavsiye uyarısında bulunan Çetin Erez, “İstanbul’da beni tedavi etmek için kimse benimle ilgilenmedi. Bir devlet hastanesi hariç. Burayı bir arkadaşım vasıtasıyla internetten buldum. Mehmet Tekin hocamla tanıştım. Yarım gün içerisinde ameliyata aldı. Beni en iyi şekilde tedavi ettiler. 24 saat dolmadı kendimi çok iyi hissediyorum. Yarın taburcu olacağım gibi. Bu tür bir rahatsızlığı olan birine Mehmet Tekin hocamı kesinlikle tavsiye ederim. Hastane çok temiz, bizlerde burada rahatça kalıyoruz” şeklinde konuştu.