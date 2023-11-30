Meteoroloji 13 şehirde alarm verdi, Prof. Dr. Orhan Şen'den flaş açıklama! İstanbul'u bu sözlerle uyardı
Meteoroloji, 30 Kasım Perşembe (bugün) için bazı şehirlerde sağanak yağış alarmı verdi. Buna göre İstanbul dahil 13 şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan "Yağışlı hava ülkeyi terk ediyor" açıklamasında bulunan Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'u hafta sonu için uyardı. İşte Şen'in açıklaması ve yurt genelinde 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Sakarya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul dahil 13 kente sarı kod
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 kente "sarı kod"lu uyarı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yalova.
Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da cuma ve cumartesi günü için uyardı.