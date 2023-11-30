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Kütahya'da otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, 43 FU 440 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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