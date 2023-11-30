İstanbul'da lastiği patlayan tutkal yüklü tanker yandı!

Çatalca'da tutkal yüklü tankerin yanması sonucu dumandan etkilenen sürücü hastaneye kaldırıldı.Abone ol
TEM Otoyolu'nun Çatalca mevkisi İstanbul istikametinde ilerleyen A.Y. idaresindeki 41 F 9458 plakalı tutkal yüklü tankerin patlayan lastiği yanmaya başladı.
Sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan inerken, yangın tankeri sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tankerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen sürücü A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.