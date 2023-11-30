Ukraynalı komutan cephedeki son durumu anlattı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde konuşlu 59. Mekanize Tugayı'nın üst düzey askeri yetkililerinden "Andre" kod adlı binbaşı, Rus ordusunun, Avdiyivka şehri gibi bazı noktalarda saldırılarını gittikçe arttırdığına dikkati çekti

Abone ol

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde konuşlu 59. Mekanize Tugayı'nın üst düzey askeri yetkililerinden "Andre" kod adlı binbaşı, Rus ordusunun, Avdiyivka şehri gibi bazı noktalarda saldırılarını gittikçe arttırdığına dikkati çekti

Savaşın devam ettiği Ukrayna genelinde en sıcak çatışmaların yaşandığı yer olarak bilinen Donetsk bölgesinde Bahmut, Marinka, Vugledar, Avdiyivka yönünde aktif savaş faaliyetleri devam ediyor.

Rus ordusunun, özelikle sonbaharda saldırılarını arttırdığı Avdiyivka şehrinin cephe hattı da savaşın en sıcak noktası olarak değerlendiriliyor.

Donetsk bölgesinde konuşlu 59. Mekanize Tugayı'ndan Binbaşı Andre, AA muhabirine savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'nın Harkiv, Herson, Donetsk, Luhansk, Zaporijya bölgelerinde birçok noktada çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Andre, Ukraynalı askerlerin aralıksız görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Rus ordusunun, Avdiyivka gibi bazı noktalarda saldırılarını gittikçe arttırdığına dikkati çeken Andre,"10 Ekim'de onlar (Ruslar) Avdiyivka'yı kuşatma amacıyla aktif saldırı faaliyetlerine geçti. Neredeyse her yönden oldukça fazla askeri teçhizatla piyadeler saldırı eylemlerine geçti." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun, Avdiyivka'ya saldırıları başladığında sahada ağır kayıplar verdiğini kaydeden Andre, onların sonra geri çekilerek tekrar saldırı girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Rusların, Ukrayna'da herhangi bir yerde askeri başarı elde etme peşinde olduğunu ifade eden Andre, ancak Rus ordusunun her yönde başarısız saldırılar düzenlediğini savundu.

Andre, Rus ordusunun Avdiyivka'yı ele geçirmeye çalıştığını kaydederek, "Onlar (Rus ordusu) ne Bahmut, ne Zaporijya, hiçbir yönde ilerleme kaydedemiyor. Hatta bizim çıkarma birliklerimiz en son Herson'da, Dinyeper Nehri'nin sol yakasına geçerek konuşlandı." dedi.

Avdiyivka yönünde görev yapan Ukrayna birliklerinin, önemli pozisyonları kontrol ettikleri için Rus ordusunun saldırılarını daha kolay bir şekilde püskürtmelerinin mümkün olduğunu belirten Andre, şu ifadeleri kullandı:

"Avdiyivka savunma hattımız 2014'ten sonra hazırlandı. Bu yüzden de topyekun savaş başladığında, onlar (Rus ordusu) bu yönde bir metre bile ilerleyemedi. Ayrıca bu taraftaki lojistik bağlantılarımız da güçlü."

Avdiyivka cephesinin bugün Ukrayna genelinde en sıcak nokta olduğunu belirten Andre, "Herhangi bir panik durumu yok. Strateji ve taktik amaçlarımız var. Hükümetimiz ile ordu yöneticilerimiz koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor." dedi.

Rus birliklerinin Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını ve daha sonra bunda Ukrayna tarafını suçlamaya çalıştığını ifade eden Andre, "Artık kimse onlara (Rus tarafı) inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Andre, Ukraynalı çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarının da risk altında olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar Ukrayna'da 510 çocuk öldürüldü." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ilhak ettiği veya savaşın başından beri ele geçirdiği bölgelerden binlerce Ukraynalı çocuğun Rusya veya Belarus'a zorla götürüldüğünü kaydeden Andre, "Ukrayna'dan çocukları kaçırıyorlar. İşgal altındaki bölgelerden çocukları zorla götürüyorlar. Bildiğimiz kadarıyla sadece Belarus'un çeşitli bölgelerinde 2 binden fazla Ukraynalı çocuk bulunuyor." dedi.

Ukrayna'da devam eden savaştan dolayı çocukların sürekli saldırı ve stres altına yaşadıklarını dile getiren Andre, "Çocuklar artık çocukluklarını yaşayamıyor." şeklinde konuştu.

Özelikle cepheye yakın bölgelerde yaşayan çocukların ciddi güvenlik ve sağlık tehditleri ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Andre, "Özelikle Herson gibi ön cephe hattında yaşayan çocuklar dışarıya bile çıkamıyor, okullarına gidemiyor. Saldırılar nedeni ile depo veya sığınaklarda kalmak zorundalar. Çocuklukları tamamen ellerinden alındı." ifadelerini kullandı.

Andre, bir savaş sırasında çatışmaların ordular arasında cephe hattında yaşanması gerektiğini ve bundan çocuk ve sivillerin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.