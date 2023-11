Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş’a hakaretten ifade verdi! Ne demişti?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle Beykoz’da ifade verdi. Ünlü, ifadesi sonrası yaptığı açıklamada, “İfademizi verdik. Maksadımız Mansur Bey’e hakaret değil ancak orada HDP lafları geçmiş, o kelimeleri diğer kelimeler ile yan yana getirince Mansur Bey’e hakaret gibi anlaşılıyor” dedi.

Abone ol

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir mitinginde İHA ve SİHA’lar hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mansur Yavaş, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Ünlü hakkında şikayette bulundu. Ahmet Ünlü, tebliğ gelmesi üzerine bugün Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünlü, “Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında, ‘Anadolu gemisi şu anda İzmir’e geldi, 15’inde gemi gidecek. İHA’lar SİHA’lar artık konuşulmayacak, seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz belli değil’ gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yaptığım bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde çok şaşırdığımı belirttim. Ekrem İmamoğlu’nun HDP ile v.s. bazı irtibatlarını görüyoruz, okuyoruz ama Mansur Bey Ülkücü kökenli biliyoruz. Ülkücü kökenli olduğu için bu gibi milli meselelerde hassas olur” dedi.

"Senin bundan memnun olman lazım"

Mansur Yavaş’ın İHA’yı yapanlardan duacı olması gerektiğini ifade eden Ünlü, “Siyasette insanlar birbirlerini tenkit eder konuşur ama milli meseleleri böyle yapmaz diye düşündüğüm için bu kadar senedir de onun hakkında hiçbir şey konuşmamaya dikkat ettim. Ancak bunu haberlerde izleyince çok müteessir oldum. Daha sonra bir konuşma yaptım. ‘Savaşa mı gidiyoruz?’ Zaten savaşın içindeyiz dedim. 40 senedir savaştayız, etrafımız sarılmış. Senin bunun şuurunda, bilincinde olman lazım. Anadolu gemisi dediği şey, İHA’ların, SİHA’ların sergilendiği bir gemi. İHA, SİHA başarımız var. Bu hususta bayağı terörle mücadelede mesafe kat ettik. Senin bundan memnun olman lazım, yapanlara duacı olman lazım” şeklinde konuştu.

Ünlü, “‘15’inde bu gidecek İHA, SİHA lafları konuşulmayacak.’ Nasıl konuşulmayacak? Bu memleketin düşmanı yoksa konuşulmaz. Yunanistan bütün adaları silahlandırmış, ABD, Yunanistan’a silahlar vermiş, bütün adalarımızın bir kısmı işgal altında, her yerde büyük şeyler kurmuşlar. PYD bu taraftan kurmuş, ABD 10 bin tır malzeme göndermiş. Bütün etrafımız çembere alınmış, silahlar bize yönelmiş ve biz böyle bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. İçeriden FETÖ perişan etmiş her yeri. Böyle bir aşamada ‘Savaşa mı gidiyoruz? İHA, SİHA artık konuşulmayacak’ diyorsun. Sen şunu vaat et; terör bitecek, terör kalmayacak, adaları Yunan’dan temizleyeceğiz, PYD’yi atacağız, terörü sıfırlayacağız, bunları konuşmaya gerek kalmayacak dersen ben anlarım. Böyle bir ortamda İHA, SİHA konuşulmayacak şeklindeki beyan beni kızdırdı” ifadelerini kullandı.

Maksadımız Mansur Bey’e hakaret değil ancak...

Şikayet edilme sebebine ilişkin Ünlü, “Milli duygularımı harekete geçirdi. O arada ’İHA’dan, SİHA’dan niye rahatsız oluyorsunuz, yani bir yerinize mi girdi? Nerenize girdi?’ gibi bir laf etmişim. Bunu hakaret addederek Mansur Bey dava açacağım demişti zaten. Dava açıldı mı açılmadı mı, tebliğ gelir diye bekledik. Tebliğ geldi ve tebliğ üzerine ifademizi verdik. Maksadımız Mansur Bey’e hakaret değil ancak orada HDP lafları geçmiş, o kelimeleri diğer kelimeler ile yan yana getirince Mansur Bey’e hakaret gibi anlaşılıyor. İHA’dan, SİHA’dan senin rahatsız olmaman lazım. Ülkücü gelenekten gelen, milliyetçi geçinen biriysen bundan rahatsız olmaman lazım. Bu manada bir ifade verdik” dedi.