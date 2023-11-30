Silivri’de selden zarar gören evlerin hasarı giderilmeye başlandı

İstanbul Silivri’de derenin taşmasıyla evlerin zarar gördüğü sitede yaralar sarılmaya başlandı. Ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmaları devam ederken, sel sonrası rengi kahverengiye dönen denizin son hali havadan görüntülendi.

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İstanbul'da dün gece saatlerinde bastıran sağanak yağmur sonrası Silivri Semizkumlar Mahallesi’nde bulunan Altınorak Sitesi, derenin taşması sonucu sular altında kalmıştı. Kula Deresi’nin yanındaki onlarca ev selden etkilendi. Birçoğu yazlık olarak kullanılan evlerin sahipleri komşularının haber vermesiyle geldi. Ekipler ve ev sahipleri su taşkını sonrası hasar tespiti ve su tahliyesine devam ediyor. Özellikle dereye yakın noktada bulunan evlerde hasarın büyük olduğu gözlendi.

Denizin rengi değişti



Taşkın sonrasında sular denize doğru akmaya başladı. Semizkumlar Sahili’ne akan sular nedeniyle denizin rengi de değişti. Kıyı kesimi komple kahverengiye dönen deniz, dron ile havadan görüntülendi.

Evinin bahçesindeki suları tahliye etmeye çalışan Mustafa Bektaş, “Yazlık olarak kullanıyoruz burayı. Bildiğim kadarıyla belediye 2 gün önce çalışma yapmış kanalı temizlemekle ilgili. Onunla ilgisi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Acaba çalışırken mi yakalanmışlar da böyle olmuş bilemiyorum. Buralar dizüstüne kadar su olmuştu. Muhtemelen içerisi de aynısıdır. Suyu boşaltma çalışıyorum” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Komşular haber verdi, apar topar geldik. Su çok daha yüksekti, içeri giremedik. Bugün su biraz daha azaldı. Evi açamadık, şu anda dışarıdaki suyun boşatılmasını bekliyorum. Tüm eşyalar gitti içeride” diye konuştu.