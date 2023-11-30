BIST 8.028
DOLAR 28,86
EURO 31,58
ALTIN 1.892,13
HABER /  EKONOMİ

Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!

Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu!

Türkiye, yılın 3. çeyreğinde verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

Abone ol

AA muhabirinin, OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, temmuz-eylül döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 13. çeyreğe taşıdı.

Türkiye'nin yüzde 5,93'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği (AB), OECD ve G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığı görüldü.

OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5,9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika takip etti. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İsrail, yüzde 3,2 ile Meksika ve yüzde 2,9 ile ABD izledi. OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

OECD'de ekonomisi en çok küçülen ülke ise yüzde 1,5 ile Norveç oldu. Ekonomisi en fazla daralan ikinci ülke yüzde 1,3 ile İsveç olarak hesaplandı.

G20'de de zirvede

Türkiye, 3. çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi, yüzde 4,9 ile Endonezya ve Çin takip ederken bu ülkeleri yüzde 3,2 ile Meksika izledi.

Söz konusu dönemde AB'de ortalama büyüme yüzde 0,1 oldu. AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında Romanya'nın yüzde 2,1 ile ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Portekiz'in takip ettiği görüldü. Türkiye ekonomisi, AB ülkelerinden daha hızlı ve güçlü büyüme performansı sergiledi.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle:

Ülkeler

Büyüme Oranları (yüzde)

Türkiye

5,93

Kosta Rika

5,9

Endonezya

4,9

Çin

4,9

İsrail

3,4

Meksika

3,2

ABD

2,9

Romanya

2,1

Portekiz

1,9

İspanya

1,8

OECD

1,7

Slovenya

1,6

Belçika

1,5

Japonya

1,4

Güney Kore

1,2

Slovakya

1,1

Danimarka

0,8

Fransa

0,7

Şili

0,7

İngiltere

0,6

Letonya

0,6

Kanada

0,6

Polonya

0,5

Litvanya

0

Kolombiya

-0,3

Macaristan

-0,3

Hollanda

-0,4

Finlandiya

-0,6

Çekya

-0,6

Avusturya

-1,2

İsveç

-1,3

Norveç

-1,5
ÖNCEKİ HABERLER
HEDEP'li Patnos Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edildi
HEDEP'li Patnos Belediye eşbaşkanları görevlerine iade edildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak!
Sarıyer'de dev kaya parçası yola düştü! Olası bir faciadan dönüldü
Sarıyer'de dev kaya parçası yola düştü! Olası bir faciadan dönüldü
Ukraynalı komutan cephedeki son durumu anlattı
Ukraynalı komutan cephedeki son durumu anlattı
Afyonkarahisar'da jandarma 12 gram metamfetamin ele geçirdi
Afyonkarahisar'da jandarma 12 gram metamfetamin ele geçirdi
Erkekler, o hastalığa kadınlara göre 3,5 kat daha fazla yakalanıyor!
Erkekler, o hastalığa kadınlara göre 3,5 kat daha fazla yakalanıyor!
Kütahya'da otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da lastiği patlayan tutkal yüklü tanker yandı!
İstanbul'da lastiği patlayan tutkal yüklü tanker yandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında!
Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadına müebbet hapis istendi!
Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadına müebbet hapis istendi!
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
İstanbul'da doktor doktor gezdi, şifayı Denizli'de buldu
İstanbul'da doktor doktor gezdi, şifayı Denizli'de buldu